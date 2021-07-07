В Fortnite появится скин четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса

Согласно многочисленным утечкам, в популярной «королевской битве» Fortnite появится скин игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Фото: Entertainment Weekly

Джеймс сыграл главную роль в фильме «Космический джем: Новое поколение», который выйдет в кинотеатрах 16 июля, а это означает, что скин, скорее всего, появится в игре, чтобы помочь продвинуть предстоящий фильм.

Сын Леброна, Бронни Джеймс, будущий баскетболист NCAA, имеет сильную связь с игровым миром. 16-летний игрок подписал контракт с FaZe Clan прошлым летом в качестве инвестора и посла бренда.

Отметим, что Fortnite пересекается с НБА уже не в первый раз. В начале этого года в игре появились майки всех 30 клубов НБА, так что болельщики смогли бы одеть Леброна в любой комплект формы, если бы он появился в игре.