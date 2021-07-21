Death’s Door вышла на ПК и Xbox. Что пишут критики об игре

Devolver Digital выпустила новую игру. Ей стал проект студии Acid Nerve под названием Death’s Door. В сети появились оценки. Большая часть критиков отметила интересный игровой процесс и красочный стиль, однако похвастаться чем-то личным и глубоким игре не удалось.

Что пишут издания о Death’s Door:

Game Informer (9/10): «Death’s Door действительно получилась интересной игрой. В ней красочный стиль отлично сочетается с игровым процессом».

IGN (9/10): «Эта игра обязательна для тех, кто хотел бы вернуться во времена Zelda. Жуткое, но красивое приключение, которое останется в памяти. Жаль, что чего-то нового или личного Death’s Door не принесла».

GameSpot (8/10): «Мир Death’s Door захватывающий и опасный. В игру легко влюбиться, если вы в целом одобряете такой жанр. Расстроило отсутствие внутриигровой карты, но в целом эта игра достойная».

Screenrant (4.5/5): «Ходили слухи, что Death’s Door как Dark Souls, но это не так. Игра в меру сложная, так что не верьте никому, пока сами не поиграете. Повествование выполнено на высшем уровне, определенно одна из лучших игр года».

Средняя оценка Death’s Door составляет 87 баллов из 100 на основе 22 рецензий на Metacritic. А вот на OpenCritic у боевика 90 баллов из 100. Игра доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S.