Hades стала триумфатором премии Game Developers Choice Awards 2021

Прошла ежегодная 21-я церемония награждения игр Game Developers Choice Awards. Игрой года по версии церемонии стал рогалик Hades. Свои награды также забрали The Last of Us Part II, Half-Life: Alyx и Ghost of Tsushima.

Игра года — Hades

Лучшая работа со звуком — Hades

Лучший дебют — Phasmophobia

Лучшая работа с дизайном — Hades

Лучшая мобильная игра — Genshin Impact

Награда в области инноваций — Dreams

Лучшее повествование — The Last of Us Part II

Лучшая работа с технологиями — Microsoft Flight Simulator

Лучший художественный стиль — Ghost of Tsushima

Лучшая VR/AR-игра — Half-Life: Alyx

Приз от аудитории — Ghost of Tsushima

В этом году мероприятие проходило в обычном режиме. Однако уже в 2022 году организаторы планируют провести Game Developers Choice Awards полностью оффлайн.