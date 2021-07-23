Google создал игру по мотивам Олимпиады

Google в честь начала Олимпиады в Токио создала тематический дудл. Компания представила ролевую игру на главной странице браузера Chrome и в поисковом разделе. Сыграть в неё можно, нажав на иконку Play на логотипе-дудле. В создании дудла Google помогала японская анимационная студия STUDIO 4°C.
Игру выполнили в стиле классической двухмерной японской ролевой игры. Главный герой — кот, который попал Остров чемпионов. На острове каждые четыре года выбирают сильнейших атлетов. Пользователям поисковика предлагают прогуляться по локациям, поговорить с местными жителями, которыми выступают животные, а также поучаствовать в мини-играх, основанных на олимпийских видах спорта.
В частности, Google позволяет посоревноваться в настольный теннис, регби, скейтбординге, скалолазание, а также многих других видах спорта. Также вам предстоит выбрать одну из команд, чтобы соревноваться в глобальном рейтинге. Играя за Lucky the Calico Ninja Cat, можно присоединиться к синей, красной, жёлтой или зелёной команде, которых изображают Ushi (бык), Karasu (ворона), Inari (лис) или Kappa (японский водяной дух, похожий на черепаху) соответственно.
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