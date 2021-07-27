Умер Иан Ричардсон — один из создателей LittleBigPlanet 3

В возрасте 53 лет умер Иан Ричардсон. Он был одним из директоров компании Sumo Digital, которая работала над LittleBigPlanet 3, Crackdown 3, Hood: Outlaws & Legends и другими проектами. Об этом сообщило издание GameIndustry.biz.

Иан Ричардсон проработал в игровой индустрии более 30 лет. Помимо работы в Sumo Digital, Иан трудился над играми и в других компаниях: например, в Gremlin, Ocean, Europress и Rage. Там он занимал руководящие должности.

«Для всех нас это, безусловно, ужасная новость. Sumo Digital лишилась одной из ярких звёзд. Его не стало внезапно и слишком рано. Мы всегда будем помнить и чтить его», — отметила компания Sumo Digital.

GameIndustry.biz отметило, что смерть произошла внезапно, от естественных причин.