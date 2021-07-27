Умер Иан Ричардсон — один из создателей LittleBigPlanet 3
Поделиться
В возрасте 53 лет умер Иан Ричардсон. Он был одним из директоров компании Sumo Digital, которая работала над LittleBigPlanet 3, Crackdown 3, Hood: Outlaws & Legends и другими проектами. Об этом сообщило издание GameIndustry.biz.
Иан Ричардсон проработал в игровой индустрии более 30 лет. Помимо работы в Sumo Digital, Иан трудился над играми и в других компаниях: например, в Gremlin, Ocean, Europress и Rage. Там он занимал руководящие должности.
«Для всех нас это, безусловно, ужасная новость. Sumo Digital лишилась одной из ярких звёзд. Его не стало внезапно и слишком рано. Мы всегда будем помнить и чтить его», — отметила компания Sumo Digital.
GameIndustry.biz отметило, что смерть произошла внезапно, от естественных причин.
Комментарии
- 27 июля 2021
-
18:42
-
18:41
-
18:38
-
17:40
-
17:02
-
17:00
-
13:56
-
13:09
-
12:52
-
12:14
-
11:56
-
11:34
-
11:01
-
10:50
-
10:08
-
10:02
-
09:59
-
09:49
- 26 июля 2021
-
18:55
-
18:45
-
17:10
-
16:14
-
15:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
13:39
-
09:38
-
09:32
- 25 июля 2021
-
17:33
-
17:30
- 24 июля 2021
-
14:39
- 23 июля 2021
-
18:18
-
15:50
-
15:36
Партнерский контент