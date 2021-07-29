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EA показала геймплей FIFA 22

EA показала геймплей FIFA 22
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Разработчики грядущего спортивного симулятора FIFA 22 из Electronic Arts опубликовали трейлер с демонстрацией игрового процесса. Видео можно посмотреть ниже.

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В ролике авторы FIFA 22 уделяют внимание новой технологии HyperMotion, которая будет доступна только на PlayStation 5, Xbox Series S и Xbox Series X. Особенность технологии в том, чтобы предоставить геймерам свежий взгляд на геймплей и анимацию игроков на футбольном поле. Также разработчики рассказали про обновлённые иконки футболистов и свежую систему жестикуляции. Она позволит сделать движения реалистичнее.

Новая часть футбольного спортивного симулятора FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia.

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