В Microsoft Store стартовала распродажа со скидками на GreedFall и Far Cry
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Microsoft устроила небольшую распродажу в Xbox Store. По акции можно купить множество различных игр со скидками до 80%. Некоторые предложения действительны только для тех, у кого есть активная подписка Xbox Live Gold. Такие тайтлы мы пометили звёздочкой.
Новость по темеВ Steam началась распродажа со скидками на Call of Duty и Arma
Самые интересные предложения
- Far Cry 3 — 730 рублей (вместо 2200 рублей)
- Far Cry 4 — 960 рублей (вместо 2950 рублей)
- Far Cry 5 — 657 рублей (вместо 4999 рублей)
- GreedFall * — 1022 рубля (вместо 2800 рублей)
- Outer Wilds * — 1095 рублей (вместо 1900 рублей)
- Mafia III: Definitive Edition — 730 рублей (вместо 2200 рублей)
- Overcooked! All You Can Eat — 1971 рубль (вместо 290 рублей)
Сейчас также идёт распродажа игр в PlayStation Store. Far Cry 5, например, можно купить за 649 рублей вместо 4999 рублей. С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке.
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