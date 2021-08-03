В Microsoft Store стартовала распродажа со скидками на GreedFall и Far Cry

Microsoft устроила небольшую распродажу в Xbox Store. По акции можно купить множество различных игр со скидками до 80%. Некоторые предложения действительны только для тех, у кого есть активная подписка Xbox Live Gold. Такие тайтлы мы пометили звёздочкой.

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Сейчас также идёт распродажа игр в PlayStation Store. Far Cry 5, например, можно купить за 649 рублей вместо 4999 рублей. С полным списком предложений можно ознакомиться по ссылке.