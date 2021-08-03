Президент Blizzard покинул компанию на фоне обвинений в харассменте и дискриминации женщин

Президент Blizzard Джей Аллен Брак ушел из компании на фоне масштабного скандала с домогательствами. Он проработал в студии 15 лет, а в должность главы Blizzard вступил в 2018 году. Ранее Брак выступал в роли исполнительного продюсера World of Warcraft. Первым об этом сообщил журналист издания Kotaku Джейсон Шрайер, а затем Activision Blizzard выпустила официальный пресс-релиз. С ним можно ознакомиться на сайте.
По данным пресс-релиза, Джей Аллен покинул Activision Blizzard, чтобы воспользоваться другими карьерными возможностями и расти дальше, как специалист. Он уверен, что новое руководство сможет реализовать все задумки и идеи компании. Брак поблагодарил всех сотрудников Blizzard за годы совместной работы.
Теперь со-руководителями Blizzard выступят Джен Онил и Майк Ибарра. Первая возглавляла американскую компанию Vicarious Visions, а Ибарра был вице-президентом Xbox. У Джен и Майка имеется более 30 лет работы в игровой индустрии. Ожидается, что они поведут компанию в новом, светлом направлении.
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