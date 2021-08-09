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Дизайнер боевой системы Cyberpunk 2077 будет работать над новой Fable

Дизайнер боевой системы Cyberpunk 2077 будет работать над новой Fable
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После почти семи лет работы из CD Projekt RED ушёл Павел Капала. В студии он был старшим дизайнером боевой системы Cyberpunk 2077. Теперь он трудится в Playground Games над новой частью ролевого экшена Fable. Информация об этом появилась в его профиле Linkedin.

Fable — популярная ролевая франшиза, разработанная студией Lionhead Studios. Первая игра серии вышла в 2004 году и быстро завоевала популярность. В игре нужно проходить различные задания, сражаться с врагами и исследовать локации. Больше всего Fable полюбилась игрокам за атмосферу и интересный геймплей.

Капала присоединился к CD Projekt RED в 2014 году. Первое время он работал младшим программистом, затем получил повышение до старшего дизайнера. Помимо Cyberpunk 2077, Павел также помогал разрабатывать третьего «Ведьмака».

Перезапуск Fable был анонсирован в 2020 году во время E3. Тогда разработчики представили небольшой тизер. Точной даты выхода, как и других деталей, пока что нет. Ранее журналисты предположили, что игра выйдет лишь в 2023 году. Это связано с масштабом разработки и желанием авторов реализовать все свои задумки.

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