Дизайнер боевой системы Cyberpunk 2077 будет работать над новой Fable

После почти семи лет работы из CD Projekt RED ушёл Павел Капала. В студии он был старшим дизайнером боевой системы Cyberpunk 2077. Теперь он трудится в Playground Games над новой частью ролевого экшена Fable. Информация об этом появилась в его профиле Linkedin.
Капала присоединился к CD Projekt RED в 2014 году. Первое время он работал младшим программистом, затем получил повышение до старшего дизайнера. Помимо Cyberpunk 2077, Павел также помогал разрабатывать третьего «Ведьмака».
Перезапуск Fable был анонсирован в 2020 году во время E3. Тогда разработчики представили небольшой тизер. Точной даты выхода, как и других деталей, пока что нет. Ранее журналисты предположили, что игра выйдет лишь в 2023 году. Это связано с масштабом разработки и желанием авторов реализовать все свои задумки.
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