Отсутствие загрузок и две концовки: детали Atomic Heart

Авторы Atomic Heart из российской студии Mundfish опубликовали новую информацию об игре в дискорде. Создатели хотят реализовать отсутствие загрузочных экранов, работа над этим постоянно ведётся и продвигается успешно.

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Atomic Heart — игра в жанре ролевого шутера от отечественной студии Mundfish. События игры разворачиваются в альтернативной версии СССР. Игрокам предстоит взять на себя роль агента КГБ, которого посылают на секретное спецзадание. Разработчики обещали богатый арсенал оружия и узнаваемую российскую атмосферу.

Главные детали

В игре будет как минимум две концовки. Авторы отметили, что тайтл больше всё же считается шутером, а не RPG. Двумя финалами создатели решили разнообразить игровой процесс

Пока что Mundfish не готова назвать даже примерную дату релиза. Atomic Heart активно полируют и исправляют ошибки

Системные требования для ПК станут известны позже. Разработчики стараются добиться лучшей оптимизации, чтобы даже на консолях прошлого поколения тайтл выглядел прилично

В данный момент никаких DLC не планируется. Все силы авторов уходят на создание основной игры, про дополнения они задумаются уже после релиза

Релиз Atomic Heart состоится на на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S. Дата пока неизвестна.