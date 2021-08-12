Лионель Месси впервые появился на Twitch и немного пообщался со зрителями

Аргентинский футболист Лионель Месси 10 августа перешёл из «Барселоны» во французский ПСЖ. 11-го числа прошло мероприятие, на которое были приглашены различные блогеры и стримеры. Одним из контент-мейкеров был испанец Ибай «ibai» Льянос Гаратей. Он проводил прямую трансляцию с места, и в кадр попал Месси.
Ибай и Месси немного поговорили и обсудили его переход в новый футбольный клуб. Лионель отметил, что в последнее время сильно устаёт, но, несмотря на это, уже хочет приступить к тренировкам. Стример спросил, не хочет ли футболист передать что-то зрителям. Этот фрагмент можно посмотреть в записи на Twitch.
«Я желаю вам всего наилучшего. Сегодня я впервые появился на Twitch. Пусть и не на долгое время. Спасибо, я очень ценю, что вы здесь», — сказал Лионель Месси.
До этого футболист никогда не появлялся на Twitch вживую — на трансляциях звучал лишь его голос. На момент публикации материала у фрагмента набралось 70 135 просмотров.
Ранее стало известно, что в FIFA 22 появится легендарный футболист «ПСЖ» Давид Жинола. Его карточку можно будет получить в режиме Ultimate Team.
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