В Xbox Store началась новая распродажа — DiRT 5, Borderlands 3, GTA 5 и SnowRunner

В Xbox Srote стартовала новая еженедельная распродажа. Во время акции по скидкам можно купить множество игр, а владельцы подписки Xbox Live Gold могут купить некоторые тайтлы ещё выгоднее. Среди предложений — гоночный симулятор DiRT 5, шутер Borderlands 3 и многое другое. Игры с Gold мы отметили звёздочкой (*).

Лучшие предложения

Посмотреть все доступные предложения можно по ссылке. Тайтлы, на которые действует скидка без подписки Xbox Live Gold, участвуют в акции до 24 августа.

Разработчики NHL 22 анонсируют игру уже 19 августа. Должны показать первый трейлер и поделиться деталями.