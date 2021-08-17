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В Xbox Store началась новая распродажа — DiRT 5, Borderlands 3, GTA 5 и SnowRunner

В Xbox Store началась новая распродажа — DiRT 5, Borderlands 3, GTA 5 и SnowRunner
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В Xbox Srote стартовала новая еженедельная распродажа. Во время акции по скидкам можно купить множество игр, а владельцы подписки Xbox Live Gold могут купить некоторые тайтлы ещё выгоднее. Среди предложений — гоночный симулятор DiRT 5, шутер Borderlands 3 и многое другое. Игры с Gold мы отметили звёздочкой (*).

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Лучшие предложения

Посмотреть все доступные предложения можно по ссылке. Тайтлы, на которые действует скидка без подписки Xbox Live Gold, участвуют в акции до 24 августа.

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