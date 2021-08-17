В Xbox Store началась новая распродажа — DiRT 5, Borderlands 3, GTA 5 и SnowRunner
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В Xbox Srote стартовала новая еженедельная распродажа. Во время акции по скидкам можно купить множество игр, а владельцы подписки Xbox Live Gold могут купить некоторые тайтлы ещё выгоднее. Среди предложений — гоночный симулятор DiRT 5, шутер Borderlands 3 и многое другое. Игры с Gold мы отметили звёздочкой (*).
Лучшие предложения
- SnowRunner * — 2644 рубля (-40%)
- DiRT 5 — 1542 рубля (-70%)
- Scarlet Nexus * —3085 рублей (-40%)
- Need for Speed Payback — 380 рублей (-75%)
- Need for Speed Heat — 1290 рублей (-75%)
- Borderlands 3: Ultimate Edition * — 3673 рубля (-50%)
- The Surge 2 * — 917 рублей (-75%)
- Hood: Outlaws & Legends * — 1321 рубль (-40%)
- Project CARS 2 — 720 рублей (-85%)
- Mafia 2: Definitive Edition * — 760 рублей (-67%)
- Crash Team Racing Nitro-Fueled — 1762 рубля (-60%)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition и платежная карта «Белая акула» * — 1487 рублей (-55%)
- Neon Abyss * — 964 рубля (-35%)
Посмотреть все доступные предложения можно по ссылке. Тайтлы, на которые действует скидка без подписки Xbox Live Gold, участвуют в акции до 24 августа.
Разработчики NHL 22 анонсируют игру уже 19 августа. Должны показать первый трейлер и поделиться деталями.
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