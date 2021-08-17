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NHL 22 будет представлена 19 августа

NHL 22 будет представлена 19 августа
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Electronic Arts назвала дату анонса NHL 22. Издатель представит хоккейный симулятор 19 августа в 20:00 мск. Судя по сообщению компании, вместе с деталями игры покажут официальный трейлер. Сообщение о времени появилось в твиттере издательства.

Дата релиза NHL 22 неизвестна, однако издатель с большой долей вероятности выпустит её с небольшой задержкой до или после FIFA 22. Футбольный симулятор появится на прилавках 1 октября 2021 года и будет доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Прочитать всю информацию о FIFA 22 можно в нашем материале. В игре изменится система карьеры, появится возможность создавать игроков женского пола, а режим Ultimate Team пополнится легендарными футболистами вроде Александра Мостового и Уле-Гуннар Сульшера.

Что известно о FIFA 22. Актуальный гид Что известно о FIFA 22. Актуальный гид
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