Опубликован официальный тизер Call of Duty: Vanguard

Activision показала официальный тизер-трейлер Call of Duty: Vanguard. Таким образом издатель ещё раз подтвердил все предыдущие утечки о том, что сеттинг игры будет выстроен вокруг Второй мировой войны. В представленном тизере разворачивается сражение, а в конце появляется неизвестное лицо.

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Мировая премьера Call of Duty: Vanguard состоится 19 августа в Warzone. Вероятно, издатель повторит маркетинговый ход с использованием королевской битвы — игроков может ждать внутриигровое событие или специальный трейлер при запуске шутера.

Согласно утечкам, часть которых уже подтвердилась, игра должна выйти 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Тизер-трейлер Call of Duty: Vanguard:

Официальный постер: