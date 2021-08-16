Опубликован официальный тизер Call of Duty: Vanguard
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Activision показала официальный тизер-трейлер Call of Duty: Vanguard. Таким образом издатель ещё раз подтвердил все предыдущие утечки о том, что сеттинг игры будет выстроен вокруг Второй мировой войны. В представленном тизере разворачивается сражение, а в конце появляется неизвестное лицо.
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Мировая премьера Call of Duty: Vanguard состоится 19 августа в Warzone. Вероятно, издатель повторит маркетинговый ход с использованием королевской битвы — игроков может ждать внутриигровое событие или специальный трейлер при запуске шутера.
Согласно утечкам, часть которых уже подтвердилась, игра должна выйти 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Тизер-трейлер Call of Duty: Vanguard:
Официальный постер:
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