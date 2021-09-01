Началась раздача DLC «Во имя Царя» для Battlefield 1 на всех платформах

Electronic Arts и DICE запустили раздачу крупного дополнения «Во имя Царя» для Battlefield 1. Его можно забрать бесплатно через Origin, PS Store и Xbox Store. Для работы DLC необходима полная версия шутера. Акция завершится 6 сентября.
«Во имя Царя» считается одним из самых масштабных дополнений для Battlefield 1. Оно охватило Восточный фронт Первой мировой войны и Гражданскую войну в России, внесло шесть новых карт, русских солдат, оружие и режим «Выброска припасов».
Battlefield 1 вышла в 2016 году на ПК, PS4 и Xbox One. Игра получила положительные отзывы от игроков и критиков. Оценка шутера на Metacritic составляет 89 баллов из 100, а пользовательский рейтинг — 7,9 баллов из 10. 22 октября 2021 года выйдет Battlefield 2042 для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Создатель королевской битвы PUBG Брендан Грин покинул Krafton. Сразу после этого он основал новую независимую студию PlayerUnknown Productions. Над чем он будет работать — неизвестно.
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