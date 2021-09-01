Создатель PUBG уволился из Krafton и открыл новую студию

Создатель королевской битвы PUBG Брендан Грин ушёл из Krafton и основал студию PlayerUnknown Productions. Бывшая компания владеет миноритарной долей студии разработчика. Над чем будет работать Грин — неизвестно.

Грин считается одним из создателей и популяризаторов жанра «королевская битва». Он разработал модификацию для DayZ под названием Battle Royale. После этого Брендана приглашали консультировать авторов экшена H1Z1 для создания похожего режима. В 2016 году разработчик устроился в Krafton и стал работать над PUBG.

Благодарен всем сотрудникам, причастным к PUBG и Krafton. Благодаря этим людям я получил всё то, что у меня есть сейчас. Рад начать новую главу в своей жизни. Как только у меня будет достаточно информации — я тут же ей поделюсь.

На начальном этапе PlayerUnknown Productions будет заниматься исследованием систем, необходимых для создания больших открытых миров в играх. В ближайшее время должны появиться новые подробности о работе студии.

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