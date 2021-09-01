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Microsoft разыгрывает кастомную Xbox в честь выхода «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Microsoft разыгрывает кастомную Xbox в честь выхода «Шан-Чи и легенда десяти колец»
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2 сентября состоится премьера боевика Marvel Studios под названием «Шан-Чи и легенда десяти колец». В честь релиза фильма Microsoft устроила розыгрыш кастомной Xbox Series X. Вместе с консолью издатель раздаст стилизованный геймпад, фигурку Шан-Чи и годовой доступ к Xbox Games Pass.

Условия для участия в конкурсе — поставить лайк на запись и сделать её ретвит. Розыгрыш начнётся 1 сентября и закончится 19 числа. Приблизительная стоимость комплекта составляет $ 499 (около 37 тысяч рублей). Победитель получит приз не менее чем через 28 дней после окончания конкурса. Ознакомиться с другими подробностями акции можно по ссылке.

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