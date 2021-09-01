Hitman 2 и Predator: Hunting Grounds стали бесплатно доступны подписчикам PS Plus
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Sony объявила игры, которые получат подписчики PS Plus в сентябре. Раздача начнётся 7-го числа и продлится до 4 октября. Анонс появился на официальном сайте издателя.
- Hitman 2 — стелс-экшен про знаменитого лысого убийцу. Вторая часть развивает идеи перезапуска 2016 года и предлагает игрокам новые контракты в разных странах мира. Агент 47 посетит США, Новую Зеландию, Колумбию и другие государства. Игру могут забрать обладатели PS4 и PS5.
- Predator: Hunting Grounds — кооперативный шутер с асинхронным мультиплеером на пять игроков. Четверо участников матча становятся морпехами, которые должны выполнить задание руководства, а пятый — Хищником. Его задача проста: устранить всех солдат и собрать трофеи. Игру могут забрать обладатели PS4 и PS5.
- Overcooked: All You Can Eat! — кооперативная аркада про управление кухней ресторана. Пользователям нужно на скорость готовить различные блюда и оперативно подавать их, чтобы радовать гостей и зарабатывать очки. Игра отличается простым геймплеем и множеством условностей, при которых происходит кулинария. Тайтл доступен только обладателям PS5.
До 7 сентября подписчики PS Plus могут активировать на свой аккаунт королевскую битву Hunter’s Arena: Legends, экшен Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville и спортивный симулятор Tennis World Tour 2.
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