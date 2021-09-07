Умер Джордж Моул — создатель Левиафана и Клинков Хаоса для God of War

2 сентября в Великобритании скончался Джордж Моул — бывший разработчик Santa Monica Studio, который придумал механики для топора Кратоса Левиафана и Клинков Хаоса в God of War (2018). Причины смерти Джорджа неизвестны.

О смерти Моула сообщил его бывший коллега, дизайнер боевой системы из Sony Santa Monica Михир Шет. Он отметил, что получившееся в играх серии оружие — огромная заслуга Джорджа.

Моул присоединился к Santa Monica Studio в 2013 году. В студии он трудился над оружием, навигацией, ролевой системой, боевыми приёмами и многим другим. Он покинул команду в феврале 2021 года и занялся разработкой нового проекта. По словам Шета, Джордж был очень энергичным и позитивным человеком. К нему хорошо относилась вся команда, многие спрашивали советы о разработке какого-либо фрагмента.

Некоторые из нас называли его Неистовый Джордж, потому что если он за что-то брался, то доводил дело до конца. Он был безумен, потому что мог поспорить с тем, во что многие верили. В колледже Джордж получил степень по физике за то, что пытался опровергнуть теорию относительности… и он ничуть не стыдился этого.

Шет также вспомнил, как однажды навестил Джорджа. Больше всего Михира поразил домашний кинотеатр, который Моул создал без сторонней помощи. По словам Шета, ощущения от просмотра были невероятными и отличались от обычного похода в кинотеатр.

Высказался и Кори Барлог — автор вышедшей в 2018 году God of War. Он отметил, что смерть Джорджа разбила ему сердце, а сам разработчик был по-настоящему светлым человеком.

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