«Гэвииин!» Фанат Red Dead Redemption 2 нашёл подтверждение популярной теории

Энтузиаст покопался в файлах Red Dead Redemption 2 и опубликовал свои находки на Reddit. Он показал персонажей, которые так и не попали на виртуальный фронтир.

Вместе с этим пользователь косвенно подтвердил популярную фанатскую теорию о Найджеле — во время прохождения игрок периодически натыкался на человека, который везде очень активно искал Гэвина, крича его имя. Однако никакой финальной точки у этой истории в самом вестерне нет.

Забавный факт: в файлах игры Найджел называется CS_GAVIN — то есть Гэвин.

Поклонники Red Dead уже давно предполагали, что у Найджела может быть психологическое расстройство, а Гэвин — одна из личностей в теле персонажа. Это частично подтверждает письмо, которое можно прочитать при убийстве Найджела.

Я слышал теорию, что у него множество личностей. И однажды проснувшись одна из них просто пропала — в результате герой сошёл с ума.

Неиспользованные персонажи

Даниил Медведев рухнул на корт после победы на US Open — это празднование из FIFA.