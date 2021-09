Kotaku: авторы Detroit: Become Human действительно делают экшен по Star Wars

Источники журналистов Kotaku рассказали о следующей потенциальной игре Quantic Dream. По информации инсайдеров, авторы Detroit: Become Human действительно заняты игрой по мотивам Star Wars. Они предполагают, что это будет экшен с открытым миром и без механик QTE – ключевой особенности проектов студии. Зато могут появиться элементы онлайна.

По словам инсайдера, знакомого с планами студии, проект находится в разработке уже полтора года. Им занимаются специалисты отделения Quantic Dream в Монреале, куда наняли бывших авторов Assassin’s Creed, Deus Ex и Gotham Knights. Они серьёзно помогут основной команде, поскольку у неё мало опыта в создании экшен-ориентированных игр без QTE.

Одним из первых на следующий проект Quantic Dream рассказал известный в комьюнити инсайдер Том Хендерсон. Он опубликовал изображение из Detroit: Become Human со скрещенными световыми мечами.

Сейчас в разработке находятся сразу несколько игр по мотивам Star Wars. Свою итерацию «Звёздных войн» в том числе создаёт Ubisoft, а студия Aspyr трудится над ремейком Knights of the Old Republic. Он выйдет только на ПК и PS5.