Головин — лучший футболист сборной России в FIFA 22, Лунёв — сильнейший вратарь
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Стал известен рейтинг игроков сборной России по футболу в FIFA 22. Самый высокий показатель у Александра Головина — 79. У идущих за ним Алексея Миранчука, Артёма Дзюбы, Андрея Лунёва и Романа Зобнина по 78 очков.
Остальные игроки
- Гильерме Маринато — рейтинг 77
- Георгий Джикия — рейтинг 77
- Денис Черышев — рейтинг 76
- Фёдор Смолов — рейтинг 76
- Далер Кузяев — рейтинг 75
- Дмитрий Баринов — рейтинг 75
- Александр Максименко — рейтинг 74
- Зелимхан Бакаев — рейтинг 74
- Юрий Дюпин — рейтинг 74
- Рифат Жемалетдинов — рейтинг 74
- Алексей Ионов — рейтинг 73
- Даниил Фомин — рейтинг 72
- Игорь Дивеев — рейтинг 71
- Антон Заболотный — рейтинг 70
- Максим Мухин — 68
20 сентября Electronic Arts представила саундтрек FIFA 22. В него вошли 122 композиции от музыкантов из 27 стран мира. В главное меню авторы добавили 52 трека разных жанров от групп вроде Glass Animals, Bakar и CHVRCHES.
Новость по темеEA представила саундтрек FIFA 22. Там 122 композиции
Kena: Bridge of Spirits получила первые обзоры. В целом игру хвалят и называют красивым приключением, но есть проблемы с сюжетной завязкой и геймплеем.
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