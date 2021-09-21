Головин — лучший футболист сборной России в FIFA 22, Лунёв — сильнейший вратарь

Стал известен рейтинг игроков сборной России по футболу в FIFA 22. Самый высокий показатель у Александра Головина — 79. У идущих за ним Алексея Миранчука, Артёма Дзюбы, Андрея Лунёва и Романа Зобнина по 78 очков.

Остальные игроки

Гильерме Маринато — рейтинг 77

Георгий Джикия — рейтинг 77

Денис Черышев — рейтинг 76

Фёдор Смолов — рейтинг 76

Далер Кузяев — рейтинг 75

Дмитрий Баринов — рейтинг 75

Александр Максименко — рейтинг 74

Зелимхан Бакаев — рейтинг 74

Юрий Дюпин — рейтинг 74

Рифат Жемалетдинов — рейтинг 74

Алексей Ионов — рейтинг 73

Даниил Фомин — рейтинг 72

Игорь Дивеев — рейтинг 71

Антон Заболотный — рейтинг 70

Максим Мухин — 68

20 сентября Electronic Arts представила саундтрек FIFA 22. В него вошли 122 композиции от музыкантов из 27 стран мира. В главное меню авторы добавили 52 трека разных жанров от групп вроде Glass Animals, Bakar и CHVRCHES.

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Kena: Bridge of Spirits получила первые обзоры. В целом игру хвалят и называют красивым приключением, но есть проблемы с сюжетной завязкой и геймплеем.