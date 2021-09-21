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Головин — лучший футболист сборной России в FIFA 22, Лунёв — сильнейший вратарь

Головин — лучший футболист сборной России в FIFA 22, Лунёв — сильнейший вратарь
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Стал известен рейтинг игроков сборной России по футболу в FIFA 22. Самый высокий показатель у Александра Головина — 79. У идущих за ним Алексея Миранчука, Артёма Дзюбы, Андрея Лунёва и Романа Зобнина по 78 очков.

Остальные игроки

  • Гильерме Маринато — рейтинг 77
  • Георгий Джикия — рейтинг 77
  • Денис Черышев — рейтинг 76
  • Фёдор Смолов — рейтинг 76
  • Далер Кузяев — рейтинг 75
  • Дмитрий Баринов — рейтинг 75
  • Александр Максименко — рейтинг 74
  • Зелимхан Бакаев — рейтинг 74
  • Юрий Дюпин — рейтинг 74
  • Рифат Жемалетдинов — рейтинг 74
  • Алексей Ионов — рейтинг 73
  • Даниил Фомин — рейтинг 72
  • Игорь Дивеев — рейтинг 71
  • Антон Заболотный — рейтинг 70
  • Максим Мухин — 68

20 сентября Electronic Arts представила саундтрек FIFA 22. В него вошли 122 композиции от музыкантов из 27 стран мира. В главное меню авторы добавили 52 трека разных жанров от групп вроде Glass Animals, Bakar и CHVRCHES.

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