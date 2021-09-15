Против Activision Blizzard подали жалобу — компанию обвиняют в запугивании сотрудников

Сотрудники Activision Blizzard подали жалобу на компанию. В этот раз они обратились к Национальному управлению по трудовым отношениям США. Их не устраивает, что руководство применяет метод запугивания и неуважительного отношения к своим работникам.

У нас есть права. Мы работаем на Blizzard, но они не видят или не хотят видеть этих прав.

Пострадавшие отмечали, что хотели обсудить с руководством свою заработную плату и рабочий график, но в компании не захотели слушать и пригрозили увольнением за такие вопросы. Один из давних сотрудников Blizzard отметил, что всегда работал в полную силу, но в последнее время его почему-то обвиняли в плохой работоспособности.

Национальное управление по трудовым отношениям США никак не отреагировало на жалобы сотрудников Blizzard. Вероятно, это лишь вопрос времени, а компанию в будущем может ждать новая череда проблем.

В июле вокруг Activision Blizzard развернулся скандал. Тогда компания обвинили в харассменте и дискриминации женщин. В ходе разбирательства от сотрудничества с Blizzard даже отказались крупные компании, включая Coca-Cola и другие фирмы.

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