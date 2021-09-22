Новая прошивка для PS4 исправила проблему, из-за которой не запускались игры

PS4 получила обновление прошивки 9.00. Оно исправило проблему с батарейкой CMOS, которая в разряженном виде не позволяла запускать игры без доступа к сети PlayStation Network. Это относилось как к цифровым, так и дисковым версиям.

Впервые о проблеме заговорили в марте 2021 года. Тогда пользователи обнаружили, что если батарейка CMOS на материнской плате внутри PS4 разрядится, то поиграть в автономном режиме не получится. Ошибку исправили с новым апдейтом системы.

Первыми на это обратили внимание некоторые пользователи «Твиттера» и блогеры с канала Modern Vintage Gamer. Они установили факт исправленной проблемы. Игры будут работать без проблем, но вот дата в консоли слетит, с этим ничего не поделать.

На Xbox Series и Xbox One появится функция, которую долго просили игроки. Microsoft добавит возможность ставить аватары с Xbox 360.