На Xbox Series и Xbox One добавят аватары с Xbox 360
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Microsoft решила добавить в Xbox Series и Xbox One возможность использовать аватары с Xbox 360. Доступность функции ограничат — поставить старую картинку профиля позволят только тем, кто делал это на старой консоли.
Сейчас возможность тестируют в рамках программы Skip Ahead Insider, после чего её добавят в публичные прошивки консолей. Игроки долгое время просили Microsoft вернуть старые аватары, и компания наконец услышала игроков.
Ура! Наконец-то я дождался этого момента. Поскорее бы поставить того злобного орка, которого я ставил себе на Xbox 360.
Очень здорово, что Microsoft решилась на такое. Я прямо ностальгирую, что уж тут сказать!
24 сентября Nintendo проведёт свою презентацию игр. Шоу пройдёт 40 минут, ожидаются показы игр для Nintendo Switch, которые выйдут зимой, и не только.
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