Battlefield 2042 стала причиной переноса экшена с драконами Century: Age of Ashes

Сетевой экшен Century: Age of Ashes не выйдет 19 ноября из-за того, что на день раньше состоится премьера Battlefield 2042. Авторы игры боятся конкурировать с известным шутером, поэтому решили отложить релиз своего экшена на две недели до 2 декабря.

Разработчики Century: Age of Ashes называют Battlefield 2042 одной из самых ожидаемых игр года. Однако не все разделяют опасения молодой команды — пользователь Glide Heart хотел бы сначала увидеть именно игру про драконов.

Окей, но я не считаю Battlefield 2042 ожидаемой игрой. Хочу побыстрее поиграть в ваш экшен с драконами.

Century: Age of Ashes анонсировали на The Game Awards 2020. Главная особенность — полёты на драконах и битвы в воздухе, которые должны сделать геймплей динамичнее и интереснее. Также в игре будут классы со своими навыками.

Respawn пока что не разрабатывает Titanfall 3. По словам сотрудника студии, у них сейчас и без этого очень много проектов.