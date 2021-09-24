Ремейк Mafia лишился антипиратской защиты Denuvo

Из ремейка первой части Mafia убрали антипиратскую защиту Denuvo. Она исчезла из описания на странице игры в Steam.
Разработчики студии Hangar 13 и издатель 2K Games никак не прокомментировали удаление Denuvo. Вероятно, авторы экшена убрали защиту из-за истечения срока — 25 сентября ремейку Mafia исполнится год. Игроки отметили, что даже с наличием Denuvo производительность экшена была на достойном уровне. Часто разработчики отказываются от антипиратской защиты из-за ухудшения работы игр.
Сейчас действуют скидки на игры серии Mafia. В их числе есть и ремейк первой части — его можно купить за 1199 вместо 1999 рублей, а оригинальную Mafia отдают за 164 рубля. Акция продлится до 30 сентября.
Nintendo провела 40-минутную Direct. На презентации показали полноценный трейлер слэшера Bayonetta 3, новую настройку для подписки Switch Online и многое другое.
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