«Она не должна быть белокожей». Знаток мифологии про Ангрбоду из God of War Ragnarok

Американский учёный и знаток скандинавской мифологии Джексон Кроуфорд прокомментировал трейлер God of War Ragnarok. Он отметил, что разработчики в целом отлично передают атмосферу через игру, но, конечно, исторической достоверности очень мало.
На протяжении ролика Кроуфорд отметил некоторые моменты и рассказал о них подробно. Например, специалист так и не понял, почему глаза Мимира и Тюра светятся, ведь по мифам такого никогда не было. Джексон подчеркнул, что это может быть условность игрового мира, но факт есть факт.
Наибольшее внимание он уделил Ангрбоде — героине, которая появилась в конце трейлера и вызвала у игроков недовольство из-за цвета своей кожи. Кроуфорд заявил, что она не обязательно должна быть белой. Он искренне не понимает бурную реакцию пользователей.
Ангрбода не обязательно должна быть белой. В Скандинавии очень много работали на солнце, и из-за этого множество людей буквально сгорали и становились темнее.
По словам Джексона, если людям не нравится цвет кож Ангрбоды, то почему никто не говорит про язык?
Если вдаваться в детали, то все герои должны говорить на скандинавском языке, но это же игра — авторы видят её так.
Пользователи разделились на два лагеря. Одни выступили в поддержку слов учёного и отметили, что теперь все недовольные могут играть спокойно. Другая часть игроков выразила мнение, что его слова совсем не имеют вес и прислушиваться к ним не обязательно.
God of War Ragnarok выйдет в 2022 году на PS4 и PS5.
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