Blizzard нашла причину пропажи персонажей в Diablo 2: Resurrected
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Ремейк Diablo 2 запустился не без проблем — на старте сервера не работали, из-за чего многие не могли даже начать прохождение, а немногочисленные счастливчики столкнулись с пропажей собственных персонажей и постоянными вылетами.
Причину удаления героев уже обнаружили — как оказалось, если у онлайнового и оффлайного персонажа одинаковые имена, то они не могут сосуществовать. Баг вроде как исправили, также запретив давать одинаковые имена.
Однако сетевые проблемы всё ещё пытаются разрешить. А их достаточно — тут и вылеты из-за геймпада на ПК, и подвисания кинематографических роликов, и блокировка персонажей, и невозможность создать или присоединиться к сетевым лобби. Всё это планируют исправить как можно быстрее.
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