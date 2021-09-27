Энтузиасты восстановили Мексику для Red Dead Redemption 2 — мод уже можно скачать

На портале NexusMods вышел сборник модификаций для Red Dead Redemption 2, который объединил в себе сразу 16 модов — они создавались с целью воссоздать Мексику из первой части.
Регион был и в самой игре, но использовался лишь как отдалённая декорация — при желании в него можно попасть, однако там попросту нечего делать или смотреть. Достопримечательностей нет, поскольку уровень или недоделан, или так и должен был оставаться фоном.
Изначально предполагалось, что Мексику могут полноценно добавить позже — для Red Dead Online или в роли сюжетного дополнения для RDR 2. Также многие надеялись, что Rockstar может использовать наработки для создания полноценного ремейка первой части — теория частично подкреплялась тем, что другие зоны из первой части в сиквеле почти не использовались. Однако спустя три года после релиза всё это так и осталось теориями.
Сборник модов появился в честь выпуска тысячной модификации для Red Dead Redemption 2 на NexusMods. Автор коллекции добавил работы других энтузиастов с их соглашения.
Я собрал меганабор всех расширений Мексики, цель которого — облегчить установку модов. Сейчас их надо загружать из разных источников.
При помощи модов в виртуальную Мексику добавили города, постройки, железнодорожные пути, мосты, лагеря, тайники и мини-карту. Автор сборника планирует постепенно расширять коллекцию, когда появятся другие тематические работы.
Скриншоты мода с Мексикой
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