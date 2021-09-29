Netflix купила разработчиков игр Oxenfree и Afterparty — студию Night School

Студия Night School объявила о присоединении к Netflix. Компания купила студию, однако детали сделки не разглашаются. По словам разработчиков, они рада такому партнёрству, благодаря чему игры станут ещё лучше. Netflix, в свою очередь, пообещала творческую свободу.
Night School стала первой игровой студией, которую купила Netflix. Для команды это большая честь, о чём они и заявили.
Конечно, для нас это огромная честь — быть первой игровой студией, присоединившейся к Netflix! Мы не только продолжаем делать то, что нам нравится, но и получаем место в первом ряду на самой большой развлекательной платформе в мире.
Студия Night School наиболее известна адвенчурами Oxenfree и Afterparty. В разработке находится Oxenfree II: Lost Signals, которую планируют выпустить в начале 2022 года на ПК, PS4, PS5 и Nintendo Switch.
В начале 2021 года в СМИ появилась информация, что Netflix всерьёз нацелилась выйти на рынок видеоигр. Компания стала больше инвестировать в игры и решила развивать этот сегмент, поскольку в сериалах и фильмах уже преуспела.
«Мстителей» добавят в подписку Xbox Game Pass 30 сентября. Доступ получат пользователи консолей Xbox One, Xbox Series и ПК.
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