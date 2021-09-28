«Мстители» появятся в Xbox Game Pass уже 30 сентября

Marvel's Avengers добавят в подписку Xbox Game Pass 30 сентября. Доступ к игре получат обладатели консолей Xbox One, Xbox Series и ПК.
Вместе с самой игрой пользователям будут доступны все вышедшие бесплатные дополнения и DLC под названием «Война за Ваканду», добавившее в экшен Чёрную Пантеру, новую историю и многое другое. Также в честь празднования годовщины игры с 30 сентября по 4 октября можно получить в четыре раза больше опыта за выполнение миссий.
Релиз Marvel's Avengers состоялся в сентябре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One, а позже игра получила обновлённые версии для Xbox Series и PS5. Экшен приняли прохладно из-за малого количества контента и недостаточной проработки сервисных элементов.
На момент публикации новости у PS4-версии экшена на Metacritic 67 баллов из 100, на ПК на балл больше. У PS5-версии ситуация лучше — набралось 78 баллов из 100. До конца 2021 года авторы добавят в игру Человека-паука эксклюзивно для новой консоли Sony.
Журналисты IGN опубликовали видео с 7 минутами игрового процесса ремастера Alan Wake. Ролик доступен в качестве 4К.
- 28 сентября 2021
-
18:16
-
18:13
-
17:58
-
17:17
-
16:26
-
16:05
-
15:12
-
14:28
-
14:16
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
11:43
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
05:40
-
05:24
-
00:28
-
00:19
- 27 сентября 2021
-
19:29
-
18:53
-
18:14
-
17:00
-
16:38
-
16:23
-
15:01
-
14:26
-
13:34
-
13:02
-
12:04
-
11:22
-
11:05
- 26 сентября 2021
-
19:18
-
15:16