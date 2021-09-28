«Мстители» появятся в Xbox Game Pass уже 30 сентября

Marvel's Avengers добавят в подписку Xbox Game Pass 30 сентября. Доступ к игре получат обладатели консолей Xbox One, Xbox Series и ПК.

Вместе с самой игрой пользователям будут доступны все вышедшие бесплатные дополнения и DLC под названием «Война за Ваканду», добавившее в экшен Чёрную Пантеру, новую историю и многое другое. Также в честь празднования годовщины игры с 30 сентября по 4 октября можно получить в четыре раза больше опыта за выполнение миссий.

Релиз Marvel's Avengers состоялся в сентябре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One, а позже игра получила обновлённые версии для Xbox Series и PS5. Экшен приняли прохладно из-за малого количества контента и недостаточной проработки сервисных элементов.

На момент публикации новости у PS4-версии экшена на Metacritic 67 баллов из 100, на ПК на балл больше. У PS5-версии ситуация лучше — набралось 78 баллов из 100. До конца 2021 года авторы добавят в игру Человека-паука эксклюзивно для новой консоли Sony.

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