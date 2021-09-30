Консольные версии Battlefield 2042 не будут поддерживать клавиатуру и мышку на старте

Судя по всему, игроки в Battlefield 2042 на консолях не смогут подключить к своим приставкам клавиатуру и мыши. Об этом в твиттере рассказал ведущий аккаунта Battlefield Bulletin.
По информации пользователя, в DICE не уверены в окончательном решении. Авторы хотят провести дополнительные наблюдения и определиться, насколько это влияет на баланс в кроссплатформенных матчах.
Ранее DICE и Electronic Arts представили устав сообщества игроков в Battlefield 2042. Авторы настоятельно рекомендуют пользователям вести себя вежливо с товарищами по команде и не проявлять токсичное поведение.
Релиз Battlefield 2042 ожидается 19 ноября. Шутер выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В игре будет использоваться античит Easy-Anti Cheat. Он же установлен в Gears 5, Apex Legends и другие популярные тайтлы.
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