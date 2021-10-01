God of War назвали лучшей игрой в истории. Она обогнала GTA 5, Half-Life 2 и «Ведьмака»

Читатели издания IGN признали God of War (2018) лучшей игрой в истории. Экшен набрал 62% голосов, тогда как GTA 5 — 38%. Позади также остались The Legend of Zelda: Breath of the Wild и GTA: San Andreas.
В голосовании за звание лучшей игры всех времён участвовали Red Dead Redemption, The Elder Scrolls 5: Skyrim, The Last of Us, Half-Life 2, «Ведьмак 3» и множество других культовых игр. Пользователи выбирали из пары проектов лишь один — он проходил дальше и боролся с другими тайтлами. Свой голос оставили 26,6 миллиона человек.
Так, например, между Minecraft и BioShock пользователи выбрали первую, а в противостоянии World of Warcraft и Call of Duty 4: Modern Warfare победу одержал шутер.
Студия Sony Santa Monica разрабатывает продолжение God of War с подзаголовком Ragnarok. Из дебютного трейлера стало понятно, что игра не будет кардинально отличаться от предшественницы, но свежие элементы в бою и геймплее всё же появятся.
Разработчики New World явно не ожидали массового наплыва игроков и увеличили объём серверов вдвое. На старте в MMORPG зафиксировали свыше миллиона пользователей.
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