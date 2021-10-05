Фанаты заминусовали трейлер королевской битвы по мотивам Ghost Recon

Вечером 5 октября Ubisoft отпраздновала 20-летие франшизы Ghost Recon. Французы анонсировали бесплатную королевскую битву Frontiers и запустили раздачу оригинального шутера. Вместе с анонсом авторы опубликовали дебютный трейлер баттл-рояля, однако фанаты беспощадно задизлайкали его.
На момент публикации новости у дебютного трейлера Ghost Recon: Frontiers на канале Ubisoft 704 лайка и 2800 дизлайков. На остальных каналах ситуация аналогичная: количество минусов в разы превышает плюсы.
В комментариях начался ажиотаж: фанаты массово выливают негатив на разработчиков и обвиняют их в «убийстве» очередной франшизы Тома Клэнси.
Ubisoft представляет «Ghost Recon: Как постоянно разочаровывать»
Блин, жду не дождусь Assassin's Creed: Warzone
Покойтесь с миром, вообще все франшизы Тома Клэнси
Мы хотели НАСТОЯЩУЮ Ghost Recon, а не поделку в стиле Warzone.
Примечательно, что Frontiers станет уже второй королевской битвой Ubisoft. Летом 2020 года компания выпустила Hyper Scape, которой не удалось снискать популярность и подвинуть гиперпопулярные Warzone, Fortnite и PUBG. Судя по всему, издатель решил попробовать ещё раз.
- 5 октября 2021
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