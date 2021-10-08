Стартовал ранний доступ NHL 22 — как начать играть сегодня по EA Play

С недавних пор у Electronic Arts вошло в моду предлагать подписчикам сервиса EA Play пробные 10 часов новинок. В особенности это касается спортивных симуляторов — и NHL 22 не стала исключением.
Для того, чтобы скачать игру, перейдите на её страницу через свою консоль. Для подписчикиков EA Play у пробного периода будет отдельная кнопка «Играть» в библиотеке. В Xbox Game Pass Ultimate на консолях Microsoft входит доступ к данной подписке — поэтому сыграть в спортивный симулятор можно и по ней.
- NHL 22 на PlayStation
- NHL 22 на Xbox
NHL 22 — очередная часть симуляторов хоккея от EA Sports. В этом году самым значимым нововведением станет X-Factor— новая система способностей, открывающая уникальные навыки элитных игроков лиги.
Релиз игры состоится на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series уже 15 октября. Покупатели издания X-Factor начнут играть на 3 дня раньше — с 12 октября.
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