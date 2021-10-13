Final Fantasy 14 внезапно стала самой успешной Final Fantasy

Square Enix призналась, что Final Fantasy 14 уже стала самым успешным выпуском всей серии. К осени 2021 года аудитория MMORPG превысила 24 млн и продолжает активно расти к запуску расширения Endwalker.
На достижение результата потребовалось 11 лет:
- 30 сентября 2010 года — запуск провальной Final Fantasy 14
- 24 августа 2013 года — перезапуск игры (релиз Final Fantasy 14: A Realm Reborn)
- осень 2015 года — 4 млн игроков
- июнь 2017 года — 10 млн игроков (релиз Final Fantasy 14: Stormblood)
- осень 2021 года — 24 млн игроков.
История успеха Final Fantasy 14 поистине удивительна: запущенная осенью 2010 года MMORPG оказалась провальной по всем фронтам, но Square Enix решила собрать новую команду и переделать игру с нуля. Афера сыграла — второй запуск MMORPG оказался куда успешнее.
Аудитория игры постепенно увеличивалась, но важнейшим моментом стал 2021 год — тогда популярность оказалась рекордной, хотя сама Square Enix к этому прямого отношения не имела. Просто многие игроки и стримеры World of Warcraft постепенно начали переходить именно в Final Fantasy 14.
Спрос оказался настолько большим, что Square Enix не могла несколько месяцев справиться с нагрузкой и даже временно приостановила продажи MMO на некоторых площадках.
Сейчас к выходу готовится расширение Final Fantasy 14: Endwalker — оно выйдет уже 19 ноября и закроет некоторые сюжетные линии из оригинальной A Realm Reborn.
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