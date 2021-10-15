Инсайдер: следующая Dragon Age не появится на PS4 и Xbox One

BioWare не планирует выпустить Dragon Age 4 на PS4 и Xbox One. Об этом сообщил известный в комьюнити инсайдер Джефф Грабб. Эту же информацию обнаружили в профиле одного из разработчиков в личном профиле LinkedIn. Игра выйдет только на ПК, PS5 и Xbox One.
Судя по всему, BioWare постарается избежать ошибки, которую допустила во время разработки Dragon Age Inquisition. Тогда разработчикам пришлось создавать игру не только для консолей прошлого поколения (PS3 и Xbox 360), но и для текущего. Сверху добавилось множество проблем из-за движка Frostbite, из-за которого команда испытала дополнительные трудности.
Дата релиза Dragon Age 4 пока не объявлена. Нет и полноценного трейлера геймплея. Пока что BioWare ограничивается редкими артами и короткими новостями об RPG.
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