Российский космодесант: создатели «Русской кибердеревни» рекламируют PUBG

Создатели «Русской кибердеревни» представили свой новый ролик на канале birchpunk — «Русский Космодесант». Он посвящён российским вооружённым силам, сражающимся с инопланетной угрозой.

Очистим нашу галактику от инопланетной заразы! Ты тоже можешь стать героем — вступай в войска в ближайшем Астероидском военном комиссариате!

В видео показывают элементы брони из вселенной Warhammer 40 000, хэдкраба из Half-Life, а в самом конце обыгрывается культовый момент из российского фильма «ДМБ» Романа Качанова.

Сам ролик — часть рекламной кампании PUBG MOBILE.

Ранее на канале birchpunk выходили: «Русская Дюна», «Русская киберполиция» и «Русский кибермузей». Пользователи отмечают, что по качеству спецэффектов ролики на канале не уступают российским блокбастерам.