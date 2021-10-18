Российский космодесант: создатели «Русской кибердеревни» рекламируют PUBG
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Создатели «Русской кибердеревни» представили свой новый ролик на канале birchpunk — «Русский Космодесант». Он посвящён российским вооружённым силам, сражающимся с инопланетной угрозой.
Очистим нашу галактику от инопланетной заразы! Ты тоже можешь стать героем — вступай в войска в ближайшем Астероидском военном комиссариате!
В видео показывают элементы брони из вселенной Warhammer 40 000, хэдкраба из Half-Life, а в самом конце обыгрывается культовый момент из российского фильма «ДМБ» Романа Качанова.
Сам ролик — часть рекламной кампании PUBG MOBILE.
Ранее на канале birchpunk выходили: «Русская Дюна», «Русская киберполиция» и «Русский кибермузей». Пользователи отмечают, что по качеству спецэффектов ролики на канале не уступают российским блокбастерам.
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