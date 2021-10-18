Художник нарисовал Присциллу из «Ведьмака 3» — фанаты хотят картинку себе на стену

Пользователь Reddit под ником Nestei изобразил Присциллу из третьего «Ведьмака». На девушке нарисована её фирменная одежда, а в руках она держит лютню.

По словам художника, он долго и тщательно подбирал нужные цвета, чтобы рисунок смотрелся более реалистично и передал характер девушки. Автор старался детально воссоздать узор на лютне и лицо героини.

Судя по восторженным комментариям, работа получилась отличной. Аудитории рисунок понравился. Кто-то сказал, что с радостью бы повесил его у себя на стене. Nestei попросил прислать фотографию и показать всем.

Деталями создания арта художник не поделился. В его профиле есть только Присцилла и ещё одна удалённая работа.

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