Apple анонсировала новые Macbook Pro — они с чёлкой в стиле iPhone

Apple на специальной презентации анонсировала новые Macbook Pro, которые базируются на улучшенном чипе M1. Причём процессора сразу два — M1 Pro и M1 Max.
|M1 Pro
|M1 Max
|33,7 млн транзисторов
|57 млн транзисторов
|поддержка двух внешних мониторов
|поддержка четырёх внешних мониторов
|до 32 ГБ памяти
|до 64 ГБ памяти
|10-ядерный CPU
|10-ядёрный CPU
|16-ядерный GPU
|32-ядерный GPU
|пропускная способность: 200 Гбит/с
|пропускная способность: 400 Гбит/с
Новые чипы крайне энергоэффективные и выдают огромную производительность при относительно скромных затратах на питание.
А вот так выглядит чёлка на новых ноутбуках. Прямиком с iPhone. Видимо, Apple не только не собирается отказываться от неё, а даже наоборот — сделает её фирменной чертой дизайна ещё и Macbook. К сожалению, несмотря на обновление камеры, Face ID не будет.
Моделей ноутбуков две: на 14 и 16 дюймов. В компании отказались от сенсорной панели в пользу классических кнопок, а также вернулись выход HDMI, разъём для SD-карт и магнитная зарядка MagSafe. Вдобавок выход под наушники остался нетронутым.
Базовая модель на 14 дюймов обойдётся в 190 тысяч рублей, а на 16 дюймов — в 235 тысяч рублей.
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