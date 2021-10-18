Apple анонсировала новые Macbook Pro — они с чёлкой в стиле iPhone

Apple на специальной презентации анонсировала новые Macbook Pro, которые базируются на улучшенном чипе M1. Причём процессора сразу два — M1 Pro и M1 Max.

M1 Pro M1 Max 33,7 млн транзисторов 57 млн транзисторов поддержка двух внешних мониторов поддержка четырёх внешних мониторов до 32 ГБ памяти до 64 ГБ памяти 10-ядерный CPU 10-ядёрный CPU 16-ядерный GPU 32-ядерный GPU пропускная способность: 200 Гбит/с пропускная способность: 400 Гбит/с

Новые чипы крайне энергоэффективные и выдают огромную производительность при относительно скромных затратах на питание.

А вот так выглядит чёлка на новых ноутбуках. Прямиком с iPhone. Видимо, Apple не только не собирается отказываться от неё, а даже наоборот — сделает её фирменной чертой дизайна ещё и Macbook. К сожалению, несмотря на обновление камеры, Face ID не будет.

Моделей ноутбуков две: на 14 и 16 дюймов. В компании отказались от сенсорной панели в пользу классических кнопок, а также вернулись выход HDMI, разъём для SD-карт и магнитная зарядка MagSafe. Вдобавок выход под наушники остался нетронутым.

Базовая модель на 14 дюймов обойдётся в 190 тысяч рублей, а на 16 дюймов — в 235 тысяч рублей.