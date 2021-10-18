Владимир Путин поздравил Team Spirit с победой на The International 2021
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На сайте администрации президента Российской Федерации появилось поздравление команды Team Spirit от Владимира Путина. Президент поздравил киберспортсменов с первой победой российской команды на The International.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с заслуженной победой на The International 2021 — чемпионате мира по Dota 2. Впервые в истории российская команда клуба Team Spirit выиграла эти престижные состязания. Молодцы!
На пути к финалу вы продемонстрировали яркие лидерские качества и сплочённость, а в решающем поединке, который стал настоящим испытанием мастерства и характеров, сумели сконцентрироваться и в самый ответственный момент перехватить инициативу у сильных соперников. На деле доказали, что наши киберспортсмены всегда нацелены на результат и способны покорить любые вершины.
Желаю вам новых успехов и всего наилучшего.
Команда Team Spirit начала своё выступление на чемпионате с проблемами, но удачное стечение обстоятельств позволило игрокам добраться до финала и буквально вырвать победу у китайцев из PSG.LGD.
Сегодня «Спиритов» весь день поздравляют: от Федерации киберспорта Украины до депутатов Госдумы РФ. Даже во Внуково появился специальный баннер со фразой GG WP.
Новость по темеВ аэропорту Внуково появился баннер с поздравлением Team Spirit после The International 10
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