Мэл Гибсон сыграет в сериале-приквеле «Джона Уика»

Актёр Мэл Гибсон сыграет в сериале «Континенталь». Шоу выступит приквелом франшизы «Джон Уик» и расскажет про становление отеля убийц. Известно, что персонаж Гибсона получил имя Кормак.

События «Континенталя» развернутся в Нью-Йорке 1970-х годов. Приквел затронет не только историю отеля, но также расскажет про молодого Уинстона Скотта, которого во франшизе сыграл Иэн Макшейн. Других деталей о сюжете нет.

Режиссёром сериала выступит Альберт Хьюз, а исполнительным продюсером может стать Киану Ривз, сыгравший самого Джона Уика. Всего в сериале будет три эпизода по 90 минут каждый, а их общий бюджет составил $ 90 млн. Даты выхода шоу нет.

В конце июня 2021 года начались съёмки четвёртой части «Джона Уика». За постановку ленты отвечает Чад Стахелски, а главные роли исполнят Киану Ривз, Иэн Макшейн, Хироюки Санада и многие другие.