Слух: в Assassin's Creed Infinity будут и ремейки старых частей

Ubisoft ещё летом подтвердила производство Assassin's Creed Infinity — это будет нечто вроде хаба или площадки, куда издатель планирует «выпускать» новые части серии.
И теперь пользователь Reddit под ником Smooth-Earth2875 сообщил, что Infinity вместит в себя не только новые сюжеты, но и ремейки старых. В компании всё ещё формируют видение платформы, но руководству хочется создать чуть ли не ультимативную Assassin's Creed.
Каждая игра в Infinity будет иметь небольшой линейный сегмент с уровнями-песочницами в стиле Hitman. А у каждого героя будет собственная история с несколькими миссиями.
Однако издатель также планирует воссоздать и пересказать прошлые Assassin's Creed. Пока, впрочем, рано говорить, какие игры получат ремейки.
Однако Infinity создаётся именно со ставкой на небольшие игры — Ubisoft якобы всё ещё планирует выпускать полноценные Assassin's Creed параллельно поддержке Infinity, куда за деньги постепенно будут добавлять игры поменьше.
Относиться к информации стоит с предосторожностью, пока сам издатель не подтвердит её — или не появится хотя бы более достоверный источник. По данным СМИ, релиз Infinity ожидается не раньше 2024 года.
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