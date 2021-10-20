«Матрица: Воскрешение» внезапно получила рейтинг «18+»

Согласно рейтинговому агенству MPA фильм «Матрица: Воскрешение» получил рейтинг «18+». В описании указано, что в картине присутствуют сцены насилия и нецензурная лексика.
Подобная квалификация несколько удивляет, учитывая, как в последние лет 20 студии изо всех сил бьются за снижение возрастного рейтинга своих картин — Sony, например, так и не дала «18+» оригинальному «Веному», хотя изначально фильм планировали именно с таким рейтингом.
«Матрица: Воскрешение» продолжает оригинальную трилогию, а главным героем вновь выступит Нео в исполнении уже постаревшего Киану Ривза. В ролике он снова стал Томасом Андерсоном и проходит лечение у психиатра.
Ещё одним героем из прошлых фильмов стала Тринити — её роль вновь досталась Кэрри-Энн Мосс. Как и Нео, она живёт обычной жизнью в виртуальном городе и не помнит о предшествующих событиях. В нужный момент перед героями вновь встанет выбор — выпить красную или синюю таблетку, после чего они присоединяются к сопротивлению и отправляются на поиски истины.
«Матрица: Воскрешение» доберётся до российского проката 16 декабря. Режиссёром выступила Лана Вачовски.
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