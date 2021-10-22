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Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис в шоке: он поймал Лионеля Месси в FIFA 22 UT

Футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис в шоке: он поймал Лионеля Месси в FIFA 22 UT
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Футболист «Баварии» и сборной Канады по футболу Альфонсо Дэвис в одном из паков FIFA 22 Ultimate Team поймал Лионеля Месси — и очень эмоционально на это отреагировал.

Во время трансляции на Twitch Альфонсо открывал наборы — лутбоксы в Ultimate Team, где с очень небольшой вероятностью может выпасть игрок высокого рейтинга. В одной из попыток игроку очень повезло, и ему упал Лионель Месси — один из самых дорогих футболистов на рынке FIFA 22.

Это уже не первый стрим Дэвиса. Он не сохраняет трансляции на Twitch, однако хранит клипы самых интересных моментов, например, красивых голов. Их можно посмотреть здесь.

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Помимо игрока «Баварии», многие другие профессиональные футболисты тоже иногда стримят. Например, в апреле 2020 завирусился клип, в котором Серхио Агуэро играет в FIFA 20, его виртуальный прототип промахивается по воротам — и они оба одинаково хватаются за голову.

Ранее в FIFA 22 анонсировали новый патч, в котором пасы и навесы станут точнее, а боты будут гораздо чаще фолить.

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