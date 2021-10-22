Это Hitman: Blood Money? Актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора во время съёмок

Во время съёмочного процесса фильма Rust актёр Алек Болдуин лишил жизни одного из работников. Он выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, однако в результате на съёмочной площадке пострадали два человека: режиссёр Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает издание Variety.

Хатчинс погибла сразу, а Соуса находится в критическом состоянии в реанимации. Съёмки фильма в Нью-Мексико временно приостановили, местный шериф пока не выдвинул обвинений. В данный момент полицейские изучают оружие, использованное на съёмках, и опрашивают всех ответственных за реквизит.

Трагичная ситуация очень неприятным образом похожа на одну из миссий в Hitman: Blood Money. Во время выполнения контракта 47-й проникает в театр с целью устранить участника пьесы. Один из вариантов: заменить бутафорный пистолет на настоящий, чтобы жертву застрелил другой артист.

Кроме Болдуина в боевике также снимается Дженсен Эклс — звезда сериала «Сверхъестественное». Главную роль исполнит Трэвис Фиммел, известный ролью Андуина Лотара в фильме «Варкрафт». В центре сюжета — преступник на Диком Западе, за голову которого назначена большая награда. Он спасает внука от смертной казни, и они вместе отправляются в бега.