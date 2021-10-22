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Это Hitman: Blood Money? Актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора во время съёмок

Это Hitman: Blood Money? Актёр Алек Болдуин случайно застрелил оператора во время съёмок
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Во время съёмочного процесса фильма Rust актёр Алек Болдуин лишил жизни одного из работников. Он выстрелил холостыми патронами из реквизитного пистолета, однако в результате на съёмочной площадке пострадали два человека: режиссёр Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает издание Variety.

Хатчинс погибла сразу, а Соуса находится в критическом состоянии в реанимации. Съёмки фильма в Нью-Мексико временно приостановили, местный шериф пока не выдвинул обвинений. В данный момент полицейские изучают оружие, использованное на съёмках, и опрашивают всех ответственных за реквизит.

Трагичная ситуация очень неприятным образом похожа на одну из миссий в Hitman: Blood Money. Во время выполнения контракта 47-й проникает в театр с целью устранить участника пьесы. Один из вариантов: заменить бутафорный пистолет на настоящий, чтобы жертву застрелил другой артист.

Кроме Болдуина в боевике также снимается Дженсен Эклс — звезда сериала «Сверхъестественное». Главную роль исполнит Трэвис Фиммел, известный ролью Андуина Лотара в фильме «Варкрафт». В центре сюжета — преступник на Диком Западе, за голову которого назначена большая награда. Он спасает внука от смертной казни, и они вместе отправляются в бега.

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