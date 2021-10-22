В Minecraft создают города России и стран СНГ в масштабе 1:1

Команда энтузиастов TeamCIS строит в Minecraft города России и других стран СНГ в рамках мирового проекта Build The Earth. Авторы уже воссоздали некоторые достопримечательности Москвы, что продемонстрировали в видео.
В видео команда TeamCIS показала Московский кремль и Красную площадь, международный деловой центр «Москва-Сити», телецентр «Останкино», МГУ и другие достопримечательности столицы. Также авторы отметили, что любой желающий уже может прогулять от парка «Зарядье» до «Москвы-Сити» на сервере команды в Minecraft.
В своей группе во «ВКонтакте» энтузиасты выкладывают скриншоты достопримечательностей из других городов.
Чернобыльская АЭС
Фото: TeamCIS
Проект Build The Earth появился в 2020 году благодаря блогеру PippenFTS. Энтузиаст решил воссоздать Землю в масштабе 1:1, а помогают ему в этом Minecraft-строители по всему миру, включая и команду TeamCIS.
- 22 октября 2021
-
16:16
-
16:09
-
16:05
-
15:35
-
15:02
-
14:47
-
14:33
-
13:58
-
13:32
-
12:16
-
12:09
-
11:44
-
11:24
-
10:50
-
10:39
-
10:05
-
09:46
-
09:22
-
08:00
-
01:17
- 21 октября 2021
-
22:21
-
20:36
-
19:50
-
19:35
-
19:26
-
18:35
-
18:14
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:17
-
17:06
-
17:02
-
16:51
-
16:07