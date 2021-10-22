В Minecraft создают города России и стран СНГ в масштабе 1:1

Команда энтузиастов TeamCIS строит в Minecraft города России и других стран СНГ в рамках мирового проекта Build The Earth. Авторы уже воссоздали некоторые достопримечательности Москвы, что продемонстрировали в видео.

В видео команда TeamCIS показала Московский кремль и Красную площадь, международный деловой центр «Москва-Сити», телецентр «Останкино», МГУ и другие достопримечательности столицы. Также авторы отметили, что любой желающий уже может прогулять от парка «Зарядье» до «Москвы-Сити» на сервере команды в Minecraft.

В своей группе во «ВКонтакте» энтузиасты выкладывают скриншоты достопримечательностей из других городов.

Чернобыльская АЭС Фото: TeamCIS

Проект Build The Earth появился в 2020 году благодаря блогеру PippenFTS. Энтузиаст решил воссоздать Землю в масштабе 1:1, а помогают ему в этом Minecraft-строители по всему миру, включая и команду TeamCIS.