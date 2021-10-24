Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» сравнится со «Мстителями: Финал» по амбициозности

Издание Empire побеседовало с актёрами и съёмочной командой предстоящего фильма «Человек-паук: Нет пути домой», которые рассказали об амбициозности новой части «Паучка» в киновселенной Marvel.

Свежий кадр фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Фото: Empire

Режиссёр Джон Уоттс сравнил амбициозность грядущей премьеры с последней частью «Мстителей». Уоттс с улыбкой, но не в шутку, сказал:

Мы определённо пытаемся быть амбициозными. Насколько? Это будет «Человек-паук: Финал» (Spider-Man: Endgame).

Том Холланд, исполнитель роли Питера Паркера в предстоящем фильме, изначально не верил, что идея объединения вселенных разных фильмов о Человеке-пауке и привлечение предыдущих врагов «Паучка» сработает:

Когда мне впервые предложили эту идею, я подумал, что было бы очень здорово, если это получится осуществить. Но это просто не сработает. Вы не можете заставить всех делать то, что им нужно делать. Но это действительно произошло, и это просто безумие.

Свежий кадр фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Фото: Empire

Своими мыслями изданию Empire поделился и глава Marvel Studios Кевин Файги, для которого не было ничего лучше, чем вернуть Альфреда Молину на роль злодея Доктора Осьминога:

Хотим ли мы вернуться к злодеям, которых видели раньше? Нет, давайте сделаем злодеев, которых раньше не показывали на большом экране. Но я помню, как подумал о том, кто бы ещё мог сыграть Доктора Осьминога, потому что Альфред Молина — идеальный кандидат.

Ранее актёр Том Холлад рассказал изданию Entertainment Weekly о том, что «Человек-паук: Нет пути домой» станет финалом трилогии, которая началась с фильма «Человек-паук: Возвращение домой».

Премьера картины в России состоится 16 декабря, а полноценный трейлер должен появится в ближайшие пару недель.