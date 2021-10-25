«Дюна» вышла в США — первый уикенд по сборам внезапно выше ожиданий

Несмотря на общемировой релиз «Дюны» в сентябре, до США картина добралась лишь 22 октября. Первые результаты обнадёживают — за уикенд фильм собрал $ 40,1 млн при ожиданиях на четверть меньше.
Помимо сборов выше прогноза, «Дюна» — лучший результат первого уикенда режиссёра Дени Вильнёва. Предыдущий рекорд держал «Бегущий по лезвию 2049» с $ 32,8 млн. В компании отметили, что это отличный результат для фильма в постковидную эпоху, ведь картина появилась не только в кинотеатрах США, но и на стриминговом сервисе HBO MAX.
Таким образом общие сборы «Дюны» превысили $ 200 млн, из которых около $ 20 млн приходится на Россию. Бюджет картины без учёта затрат на маркетинг составил $ 165 млн.
Сюжет фильма разворачивается на планете Арракис. Два влиятельных клана сражаются за местный ресурс, с помощью которого возможно осуществлять космические перелёты. Ранее руководитель конгломерата WarnerMedia Энн Сарноф намекнула, что «Дюна» получит продолжение.
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